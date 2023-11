A Frontone cinque giornate nella magica atmosfera del Natale al castello: ecco il programma

FRONTONE – La magica atmosfera natalizia invaderà il meraviglioso borgo di Frontone, in provincia di Pesaro Urbino, fresco del prestigioso riconoscimento Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

La 22esima edizione del mercatino ‘Nel Castello di Babbo Natale’ scatterà già domenica 26 novembre, per continuare poi a dicembre il 3, 8, 9 e 10. Ben cinque giornate e, come sempre, ricca e variegata la proposta della Pro loco per far vivere emozioni uniche ai visitatori che sempre numerosi salgono al castello per godere della bellezza del luogo e delle tante iniziative.

Il Natale al castello di Frontone

La manifestazione è uno degli appuntamenti di ‘Il Natale che non ti aspetti’, l’evento diffuso organizzato dall’Unpli Pesaro Urbino con il sostegno della Regione Marche e della Provincia di Pesaro e Urbino, che proprio al Castello di Frontone ha girato lo spot con il testimonial Gianmarco Tamberi, grande campione nel salto in alto.

Anche per questa edizione gli organizzatori hanno ideato un programma in grado di soddisfare ogni gusto: mercatini nella splendida cornice del castello Della Porta, musica, laboratori, animazione, spettacoli, tradizioni. Il ‘viaggio’ inizia da via del Mare, dove si attende il bus navetta gratuito sotto il grande albero di Natale. La salita si fa subito emozionante perché dopo pochi minuti già si ammira il Castello nella sua atmosfera ovattata.

Le antiche mura castellane ospiteranno espositori di artigianato e prodotti enogastronomici. Accompagnati da musica soffusa, in una calda e magica atmosfera, l’occasione per ricercare tante idee regalo. Per la gioia dei bambini la casa di Babbo Natale dove poter consegnare la propria letterina e scattarsi una foto insieme all’anziano paffuto più amato di tutti.

Le giornate saranno animate da musica, laboratori, spettacoli e non mancheranno castagne, vin brûlé e altre specialità da gustare. Il programma sarà arricchito dallo spettacolo di burattini, dai Pasquellanti, la Cantina del zi Socrate, il coro di Cagli e tanto altro. L’8 e il 10 dicembre si potranno ammirare inoltre le scene del suggestivo presepe di Paravento, con banca per cambio sesterzi per degustare le zeppole.

‘Nel Castello di Babbo Natale’ è anche l’occasione per gustare la squisita Crescia DE.CO. nei vari ristoranti. Frontone ospiterà inoltre il Grand Tour delle Marche che vedrà protagonista proprio la squisita e tipica crescia.

Maggiori informazioni: tipicitaexperience.it – email prolocofrontone@gmail.com – telefono: 371 6187093.