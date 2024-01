Frontino, consigliere comunale sbalzato dal trattore: in codice rosso a Torrette

FRONTINO – Attimi di paura nel pomeriggio del 25 gennaio a Frontino per un 75enne del luogo, facente anche parte del consiglio comunale, rimasto vittima di un grave incidente con il trattore. È successo in una zona impervia del comune.



L’uomo stava percorrendo un tratto sconnesso a bordo del proprio veicolo quando sarebbe stato sbalzato dal mezzo subendo un violento trauma alla schiena. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Macerata Feltria che, dopo aver stabilizzato il ferito, hanno chiesto l’intervento dell’elicottero dei loro colleghi del nucleo di Arezzo.



Dopo il trasporto il 75enne è stato affidato alle cure dai sanitari del 118, che l’hanno trasportato con un’autoambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Nonostante il codice rosso l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo anche i carabinieri e gli ispettori del lavoro.