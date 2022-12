Frana nella strada Pietralunga in località Pianello: dal 2 gennaio le operazioni di ripristino

CAGLI – Frana e strada chiusa al traffico, l’entroterra di nuovo alle prese con i problemi di viabilità.

Si tratta della strada provinciale 29 Pietralunga attualmente chiusa al traffico per frana in località Pianello. Il Servizio viabilità della Provincia di Pesaro e Urbino comunica che «si stanno completando le operazioni di messa in sicurezza della parete sovrastante e lunedì 2 gennaio partiranno le operazioni di posa dei muri e di rimozione del materiale finalizzate alla riapertura della strada entro i primi giorni della prossima settimana, con transito ad una sola corsia fino al termine dei lavori di messa in sicurezza della parete».