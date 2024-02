Fotovoltaico a Tavullia: sit in per dire “no” allo spreco di terreno agricolo

PESARO – Energia pulita e agricoltura, non sempre il green va a braccetto. Proseguono le manifestazioni contro l’installazione di impianti fotovoltaici sui terreni agricoli.

Dopo il caso di Villa Fastiggi si parla di un nuovo impianto fotovoltaico a Tavullia, sotto Pozzo Alto. Per manifestanti e Andrea Biancani, consigliere regionale si tratta di un «ennesimo scempio del territorio».

«La Regione ha tenuto chiuse in un cassetto, per quasi 1 anno, 3 proposte di legge che individuavano le aree idonee e non idonee a tutela i terreni agricoli. Finalmente giovedì, anche a seguito delle manifestazioni delle scorse settimane, in Commissione ambiente della Regione, è stato approvato un testo che a breve andrà in Aula. Purtroppo però non riuscirà a bloccare tutti le richieste, ma è comunque un inizio.

Diciamo no agli impianti fotovoltaici sui terreni agricoli utilizzati o utilizzabili per la coltivazione; sì agli impianti fotovoltaici sui tetti dei capannoni, nei parcheggi, nelle aree industriali, nelle aree degradate; nelle aree agricole non coltivabili e sugli edifici agricoli».