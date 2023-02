Fossombrone sotto choc per la tragica scomparsa di Patrizia Federici

FOSSOMBRONE – I cittadini di Fossombrone sono sotto choc per la tragica scomparsa della 42enne Patrizia Federici avvenuta ad Alba Adriatica in provincia di Teramo. La notizia ha iniziato a circolare solo nella tarda serata del 15 febbraio ed ha trovato nella giornata odierna triste conferma. A rendere ancora più drammatica la dipartita la dinamica della tragedia: la 42enne sarebbe infatti stata investita da un treno merci in transito mentre stava attraversando i binari.



La donna, presumibilmente per paura di perdere il treno, avrebbe deciso di attraversare i binari finendo però investita. La Polfer, intervenuta sul posto, avrebbe escluso il gesto volontario. Sul luogo dell’investimento sono intervenuti gli operatori sanitari di Giulianova ma per la donna non ci sarebbe stato nulla da fare.



Difficili anche le operazioni di identificazione per quali sono state necessarie svariate ore. Anche la testimonianza del macchinista avrebbe confermato la non volontarietà del gesto. I funerali si svolgeranno nella giornata del 17 febbraio alle ore 15 presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate a Fossombrone.