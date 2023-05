Fossombrone, sorpresi con dosi personali di hashish: ritirata a entrambi la patente di guida

FOSSOMBRONE – Sono proseguiti anche nell’ultimo weekend gli sforzi da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Fano finalizzati al contrasto ai reati predatori, allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla guida sotto l’abuso di sostanze alcoliche o psicotrope.

In occasione di un apposito servizio sul territorio di Fossombrone sono state controllate oltre 50 persone e circa 30 veicoli, contestando diverse violazioni al Codice della Strada, tra cui la guida in stato di ebbrezza alcolica a un giovane cagliese sorpreso al volante della propria autovettura con tasso alcolemico oltre la soglia consentita con conseguente ritiro della patente di guida, e tre contravvenzioni per documenti di guida non in regola e per trasporto di minorenne, ad opera di altro minorenne, su un ciclomotore non autorizzato al trasporto di terze persone.

I controlli, oltre a riguardare le vie del centro e le principali vie di accesso e di uscita dal paese, sono stati estesi anche ai parchi cittadini, in particolare al Parco Carloni e al Parco Manganelli, noti luoghi di aggregazioni di giovani e giovanissimi del paese, dove due giovani sono stati sorpresi con dosi personali di stupefacente del tipo hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato e i giovani, ai quali è stata ritirata la patente di guida, sono stati segnalati alla Prefettura di Pesaro Urbino quali assuntori.