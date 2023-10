Fossombrone, rintracciato 29enne su cui pendeva un ordine di carcerazione

I militari hanno inoltre sorpreso un 25enne al volante nonostante non avesse mai conseguito la patente

FOSSOMBRONE – La Compagnia Carabinieri di Fano continua l’attività di contrasto ai reati predatori, allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla guida sotto l’abuso di sostanze alcoliche o psicotrope, con un’attenzione particolare ai luoghi frequentati dai giovani, al fine di prevenire comportamenti devianti e garantire una maggior sicurezza a tutti gli utenti della strada.

Nei giorni scorsi, in occasione di apposito servizio di controllo del territorio disposti sul comune di Fossombrone, i Carabinieri della locale Stazione, supportati dai colleghi delle Stazioni di Colli al Metauro e San Lorenzo in Campo, hanno controllato 65 persone e 40 veicoli.

Nel corso delle verifiche alla circolazione stradale, eseguite sulle principali vie di accesso e uscita della città, tre automobilisti sono stati sanzionati per violazioni al codice della strada. I militari hanno inoltre sorpreso un 25enne, alla guida di mezzo (già in precedenza sottoposto a sequestro), sprovvisto della patente di guida. L’uomo è poi risultato anche recidivo, vista l’analoga violazione contestatagli nell’agosto del 2022.

Nelle adiacenze dei parchi pubblici cittadini, un 23enne ed un 27enne sono stati sorpresi in possesso di hashish e segnalati alla Prefettura di Pesaro quali assuntori. Il servizio ha permesso anche di rintracciare un 29enne, su cui pendeva un ordine di carcerazione, conseguente alle ripetute violazioni della misura alternativa alla detenzione cui era in precedenza sottoposto, per reati contro il patrimonio.