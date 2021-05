Fossombrone, pensionato maltrattato dalla ex: la donna finisce alla sbarra

La 45enne, in più di un’occasione, lo avrebbe picchiato, arrivando addirittura a prenderlo a morsi, ricattato e perseguitato. La prossima udienza è stata fissata per il 16 giugno

FOSSOMBRONE – Esasperato dai ripetuti soprusi, anche violenti, inflittigli dalla ex ha deciso di denunciarla ai carabinieri. Protagonisti della vicenda un 76enne di Fossombrone e la sua ex compagna, una 45enne di origini straniere residente nello stesso Comune. La vicenda, come riportato anche dal Ducato, risale oramai a due anni fa.

Dopo l’ennesima aggressione, il pensionato aveva deciso di rivolgersi ai carabinieri per denunciare quanto gli stava accadendo. L’uomo infatti sosteneva che la relazione aveva oramai preso una deriva pericolosa: la 45enne, in più di un’occasione, lo avrebbe picchiato, arrivando addirittura a prenderlo a morsi, ricattato e perseguitato.

Al resoconto dell’uomo hanno dato credito sia i carabinieri che i giudici che hanno così mandato a processo la 45enne con le accuse di lesione personale aggravata, sequestro di persona, tentativo di estorsione, estorsione consumata e stalking. L’udienza si è tenuta presso il Tribunale di Urbino nella giornata del 26 maggio. L’uomo, oramai stanco e preoccupato, si era presentato ai carabinieri dopo l’ennesimo acceso litigio mostrando i segni dei maltrattamenti e delle percosse subite: ferite all’avambraccio, alla testa, un ematoma sotto l’occhio destro e i segni inequivocabili di due morsi.



Neanche la denuncia però aveva fermato la 45enne che avrebbe proseguito con le sue condotte persecutorie tanto da far scattare il divieto di avvicinamento e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La prossima udienza è stata fissata per il 16 giugno quando verrà ascoltata la parte offesa.