FOSSOMBRONE – Il comune di Fossombrone in lutto per la scomparsa dell’ingegnere Rolando Cornettone, scomparso a causa di una brutta malattia all’età di 55 anni. L’uomo ha ricoperto il ruolo di assessore ai lavori pubblici e all’urbanistica nella giunta Bonci, l’amministrazione precedente a quella attuale.

Tante le persone presenti al rito funebre che si è svolto nel pomeriggio del 26 ottobre presso la chiesa di Ghilardino. Tra i primi a ricordarlo c’è stato l’ex sindaco Gabriele Bonci che ha commentato così sui social: «Quando una persona ci lascia si tende sempre a celebrarne le virtù, come se in vita fossimo tutti bravi e buoni. Ma tu lo eri davvero: raramente ho conosciuto una persona così gentile e disponibile, con una forza d’animo incredibile che ti portava sempre a sorridere, nonostante la malattia che per anni ti ha perseguitato fino a portarti via. Perdonami se non ho più avuto il coraggio di venirti a trovare, sono stato un codardo, non ce l’ho fatta, e volevo un ricordo diverso di te, felice come nella foto, ma non c’è stato giorno in cui non ti ho pensato. Un abbraccio alle tue donne».

Anche l’attuale amministrazione attraverso una nota pubblica ha ricordato il 55enne: «Le più sentite condoglianze per la scomparsa del caro Rolando Cornettone che ha prestato servizio come assessore ai lavori pubblici e urbanistica. Un caloroso abbraccio alla moglie Pierangela e alle figlie Chiara, Cecilia e Caterina».