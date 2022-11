FOSSOMBRONE – Si svolgeranno nella giornata dell’8 novembre i funerali di Filippo Giovanelli, il 18enne che ha perso la vita in tragico schianto consumatosi nella notte a cavallo tra sabato e domenica sulla vecchia Flaminia, all’altezza di San Lazzaro.



Il rito funebre si svolgerà alle 15 presso la Cattedrale di Fossombrone. Oggi all’Istituto Agrario Cecchi di Pesaro si respirava un clima surreale e denso di tristezza. Occhi lucidi e poche parole per raccontare il vuoto lasciato dalla scomparsa di Filippo. Lo stesso istituto ha voluto ricordare pubblicamente il 18enne: «L’ Associazione Allievi & Allievi Diplomati del Cecchi e l’Istituto Agrario Cecchi, tutto, partecipa al dolore della famiglia e piange Filippo Giovanelli, splendido ragazzo e studente della classe 5CP».



Nella mattinata del 6 novembre, durante la festa dell’Unità nazionale e la giornata delle forze armate in piazza svoltasi in piazza Dante il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni ha espresso il cordoglio del comune: «a nome dell’amministrazione comunale di Fossombrone esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia di Filippo Giovanelli che questa mattina ha perso tragicamente la vita , non ci resta che abbracciare quanti stanno vivendo momenti di intenso dolore».