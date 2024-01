Fossombrone, in arrivo nuove risorse e tecnologie per l’ospedale

FOSSOMBRONE – Nuove risorse e tecnologie per l’ospedale di Fossombrone. Sono infatti in corso le procedure per il reperimento di personale per l’implementazione dell’organico delle strutture di Radiologia ed Endoscopia, sia con concorsi pubblici che con la stipula di contratti diretti con i professionisti per accelerare le tempistiche.



In particolare per l’Endoscopia avrà decorso, dal primo febbraio, l’assunzione di un medico che permetterà non solo di recuperare, ma anche di aumentare le prestazioni offerte dal reparto.



Un percorso più ampio che renderà l’ospedale di Fossombrone un punto di riferimento per i cittadini che insistono su quella struttura anche per, come prevede il piano socio-sanitario, sostenere l’attività del nosocomio di Pergola e localizzare alcuni servizi offerti a quel bacino di utenza vicino ai comuni di residenza.



In merito ai materiali donati, l’Ast Pu ringrazia il comitato che da anni si fa promotore e contribuisce in maniera importante per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. La gran parte di questi infatti sono già in uso, in particolare le staffe e i televisori sono montati e sono utilizzati dai degenti.



Anche l’ecografo vescicale è già in uso dal reparto di Riabilitazione Estensiva che lo utilizza sui pazienti neurologici che necessitano di un’indagine per verificare il ristagno urinario. Un dispositivo molto utile per evitare l’utilizzo dei cateterismi ripetuti nei pazienti trattati.