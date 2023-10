Fossombrone, grossa quercia crolla su auto intransito: illeso 75enne

PESARO – Sono almeno 50 interventi dei Vigili del Fuoco in tutta la provincia di Pesaro causati da rami ed alberi abbattuti dal vento causato dalla perturbazione che si è abbattuta nelle ultime 24 ore sulle Marche: le forti raffiche di garbino annunciate dalla Protezione Civile hanno contrassegnato soprattutto la seconda parte della giornata di venerdì 27 ottobre.



A Fano sono stati segnalati i crolli di diverse piante: in viale Mariotti, via Rossellini, via Bellandra e località Magliano. Nell’entroterra l’episodio più grave è quello verificatosi a Fossombrone dove il tronco di una grossa quercia si è schiantato intorno alle 12.30 sul cofano di un’auto in transito lungo la Flaminia a San Martino del Piano.



Miracolosamente illeso il 75enne che viaggiava a bordo di una Renault 4. Su scala regionale sono stati circa 210 gli interventi in tutto da parte dei vigili del fuoco marchigiani.

FOTO DI REPERTORIO