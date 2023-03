Fossombrone, danneggia un’auto: incastrato dalle telecamere

FOSSOMBRONE – Il vento sta cambiando a Fossombrone: dopo interminabili mesi in cui baby gang hanno tenuto sotto scacco i residenti ora, per vandali e teppisti, sembrano iniziare tempi decisamente più duri. Lo testimonia la denuncia a carico di un giovanissimo che è stato incastrato dalle telecamere come responsabile del danneggiamento di un’auto.



I fatti risalgono a non molto tempo fa. Il proprietario della vettura, uscito da un locale dove aveva trascorso la serata, si era trovato faccia a faccia con quattro coetanei evidentemente con intenzioni poco buone.



Il giovane a quel punto si è fiondato in auto per defilarsi: uno dei ragazzi ha fatto in tempo però a colpire l’auto con un calcio causando danni significativi ad un fanale ed una freccia. Il gesto non è rimasto però impunito: grazie alle telecamere presenti il responsabile è stato rintracciato e denunciato.