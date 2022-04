Fossombrone, crolla il tetto e precipita: 22enne muratore in ospedale

Dalle indiscrezioni trapelate le sue condizioni sarebbero stazionarie: il giovane, rimasto sempre cosciente durante i soccorsi, non sarebbe in pericolo di vita

FOSSOMBRONE – Sono stazionarie le condizioni di Simone Paganelli, 22enne muratore che nel pomeriggio del 26 aprile è precipitato nel solaio sottostante a seguito del cedimento del tetto dove stava lavorando. Un volo di quasi 4 metri che ha fatto temere il peggio.

Dalle indiscrezioni trapelate, nella prima mattinata del 27 aprile le sue condizioni sarebbero stazionarie: il 22enne, rimasto sempre cosciente durante i soccorsi, non sarebbe in pericolo di vita. Nell’impatto avrebbe riportato diverse contusioni ed una sospetta frattura alle costole ma il suo quadro clinico nel complesso sarebbe buono.



L’incidente si è consumato a Isola di Fano, frazione di Fossombrone, lungo la strada che porta a Pergola. A dare l’allarme sono stati i colleghi presenti: sul posto sono presto giunti gli uomini del 118 ed i Vigili del Fuoco. Sul posto è stato chiesto anche l’intervento dell’eliambulanza che ha provveduto al trasferimento del ragazzo in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette.