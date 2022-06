Fossombrone, banda svaligia slot machine: bottino da 7mila euro

In corso le indagini. Non ci sarebbero molti dubbi sul fatto che, ad entrare in azione, sia stata una banda di professionisti che aveva pianificato da tempo e in maniera minuziosa il colpo

FOSSOMBRONE – Sono attualmente in corso le indagini per risalire alla banda che, nella notte del 29 giugno, ha assaltato e svaligiato un locale di Fossombrone. A farne le spese è stato il Bar Napoli sito in via Barocci ed in particolare le slot machines presenti nell’esercizio.

Dagli apparecchi sono stati trafugati circa 7mila euro. Non ci sarebbero molti dubbi sul fatto che, ad entrare in azione, sia stata una banda di professionisti che aveva pianificato da tempo ed in maniera minuziosa il colpo. Prima del furto i balordi avevano applicato un adesivo sul sensore del sistema d’allarme al fine di disattivarlo, probabilmente nella stessa giornata del colpo ma durante l’orario di apertura.

Al riguardo, elementi utili potrebbero emergere dalle telecamere interne: difficile che i ladri siano clienti abituali ma plausibile che possano avere effettuato diversi sopralluoghi prima di agire.

I ladri si sarebbero introdotti nel bar passando dal retro: avrebbero tagliato la rete di recinzione e si sarebbero diretti all’interno del locale. I ladri, in tutto tre come dimostrato dal sistema di videosorveglianza, hanno agito a volto coperto. Una volta dentro sono andati a colpo sicuro. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della stazione locale.