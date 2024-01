Fossombrone, auto contro daino: animale morto e danni al veicolo

FOSSOMBRONE – Nuovo incidente nell’alto Pesarese tra una vettura e un animale selvatico. È successo lungo la Flaminia a Piancerreto, poco lontano dallo svincolo che accede alla superstrada Fossombrone ovest. A rimanere coinvolti una vettura e un povero daino che, nell’impatto, è deceduto.

Nonostante i gravi danni riportati al veicolo, l’automobilista sarebbe rimasto miracolosamente illeso. Tantissime le segnalazioni in questi anni sul pericolo per i mezzi in transito: tanti gli ungulati che scendono dal bosco demaniale delle Cesane per raggiungere il fiume ed abbeverarsi mettendo a rischio la pubblica incolumità. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri forestali.

Vale la pena ricordare che secondo l’Osservatorio Asaps le Marche sono al quinto posto nella classifica nazionale per incidenti gravi tra automezzi e animali nei quali si sono registrati feriti tra conducenti e persone a bordo. Nei primi sei mesi del 2021 se ne sono registrati 7 contro gli 11 di tutto il 2020. Una statistica poi che non tiene conto degli incidenti “minori”.