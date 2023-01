Fossombrone, arrestato 36enne: beccato in centro con 65 grammi di cocaina

Manette anche per un 31enne di origine marocchina per il reato di spaccio di stupefacenti

FOSSOMBRONE – Doppio arresto a Fossombrone per reati correlati al mondo della droga. I carabinieri della stazione locale hanno infatti dato seguito a due provvedimenti di carcerazione per due soggetti di origine marocchina, di 36 e 31 anni.



Il primo dovrà scontare 3 anni e 2 mesi di reclusione, essendo stato sorpreso, nel 2021, nel centro storico di Fossombrone, con 65 grammi di cocaina. Il secondo, invece, dovrà espiare la pena di 2 anni di reclusione, in quanto condannato per spaccio di cocaina sempre nel Comune.



Entrambi sono stati condotti dai militari nelle rispettive abitazioni dove dovranno scontare la pena in regime di detenzione domiciliare. Sempre molto alta l’attenzione da parte dei carabinieri per la lotta ed il contrasto allo spaccio di stupefacenti. Al riguardo, pochi giorni fa, è stata conclusa un’importante operazione culminata con il sequestro di un’ingente partita di cocaina destinata a rifornire il mercato pesarese.