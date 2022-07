Fossombrone, aggredisce gli operatori sanitari ferendone uno e scappa: indagano i carabinieri

FOSSOMBRONE – Si era recato nell’ambulatorio di continuità assistenziale primaria Acap di Fossombrone per farsi curare un taglio alla mano poi, senza apparenti motivi, ha dato in escandescenza aggredendo con violenza inaudita il personale sanitario, per poi darsi alla fuga. È successo nel tardo pomeriggio del 7 luglio nell’ex punto di primo intervento dell’ospedale di Fossombrone.



L’uomo, di origini magrebine, durante la sua furia, avrebbe colpito con due pugni in faccia l’autista dell’ambulanza (per lui una prognosi di circa 10 giorni) e con un altro colpo avrebbe mandato in frantumi il vetro del mezzo. Gli altri operatori avrebbero evitato il peggio allontanandosi velocemente e cavandosela solo con urla e minacce varie.

Letteralmente terrorizzate le persone che hanno assistito alla scena e che hanno allertato le autorità. Sul posto è prontamente giunta una pattuglia dei Carabinieri ma l’uomo nel frattempo si era già dato alla fuga. I militari sarebbero comunque sulle tracce del responsabile: si tratterebbe di un uomo già noto alle forze dell’ordine che risiede nella Val Metauro.