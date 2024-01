Fossombrone, 55enne senza vita nella sua abitazione

A lanciare l’allarme era stato il fratello che non riusciva a mettesi in contatto con l’uomo

FOSSOMBRONE – E’ stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione. È successo nella mattinata del 28 gennaio a Fossombrone. A perdere la vita Francesco Pandolfi, artigiano 55enne.



A lanciare l’allarme era stato il fratello che non riusciva a mettesi in contatto con l’uomo che, celibe, viveva con la mamma che però si trova in questo periodo ricoverata all’ospedale.



Sul posto sono giunti gli uomini del 118, i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco: sono stati quest’ultimi a forzare la porta d’ingresso. Una volta dentro le autorità hanno fatto la tragica scoperta. Pochi dubbi sulla volontarietà del gesto che ha portato alla tragedia. L’uomo, anche grazie alla sua attività, la Società Artigiana Vasai di Terrecotte Pandolfi, era molto noto e stimato nel comunità che, appresa la notizia, è piombata nello sgomento e nel lutto.