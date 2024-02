FOSSOMBRONE – Non è in pericolo di vita il 16enne caduto rovinosamente dalla bici mentre percorreva la pista downhill che dalle Cesane conduce a San Lazzaro, frazione di Fossombrone.



Il giovanissimo biker ha riportato molteplici fratture che hanno imposto il trasferimento in codice rosso in eliambulanza all’ospedale di Torrette dove si trova tutt’ora ricoverato. Nel pomeriggio odierno sono trapelate informazioni rassicuranti dal nosocomio regionale.



L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri: subito dopo lo schianto, si è intuita la gravità del sinistro. Sul posto è stato chiesto l’intervento del 118 che si è avvalso dell’eliambulanza per il trasferimento in codice rosso. Il giovane, originario di Fermignano, avrebbe riportato fratture multiple a bacino e femore. Si tratta del terzo incidente nel circuito negli ultimi mesi.



Il downhill è una disciplina del mountain biking praticata principalmente in montagna, su terreni ripidi e sconnessi spesso caratterizzati da salti, pietraie e altri ostacoli. I salti possono arrivare ad un’altezza di 12 metri. Le biciclette da downhill sono particolari mountain bike.