Forzata la porta principale e gli armadietti: ladri alla sede Uil di Fano

FANO – Brutta sorpresa nella mattina del 4 febbraio alla Uil di Fano. Quando il personale di Caf e Patronato ha aperto la sede, situata al civico 65 di via Gabrielli, ha realizzato che la porta principale sulla strada era stata forzata.

ladri alla sede Uil di Fano

Al primo piano, dove si trovano gli uffici, stanze a soqquadro, l’ammanco di pochi soldi del fondo cassa e tanta amarezza. «Un triste episodio, siamo rammaricati – commenta Maria Grazia Tiritiello, responsabile territoriale del sindacato –, la Uil rappresenta il sindacato delle persone ed è con questo spirito che si lavora nelle sedi territoriali, che ci si impegna tutti i giorni per dare servizio alla collettività, tra consulenze e supporto».



Il furto è stato segnalato alle forze dell’ordine. L’ufficio Uil di via Gabrielli, con Caf e Patronato Ital sarà regolarmente aperto lunedì mattina. «La nostra opera non si ferma», conclude Tiritiello.