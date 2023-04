Food truck a Fiorenzuola, bando del Comune ma il Centrodestra attacca: “Schiaffo alle attività presenti”

PESARO – Food Truck a Fiorenzuola, il Comune prepara il bando e il centrodestra chiede di fare un passo indietro.

C’è tempo fino alle ore 13 del 19 aprile per partecipare all’avviso pubblico per l’assegnazione stagionale di un’area, per il biennio 2023-2024, a Fiorenzuola di Focara per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande con idoneo mezzo mobile attrezzato.

È quanto previsto dal bando del Comune, emesso per «Arricchire la proposta di servizi dello splendido borgo di Fiorenzuola di Focara, che da poco ha ottenuto il riconoscimento di “borgo ospite” da “I Borghi più belli d’Italia” e dare un’ulteriore risposta ai tanti visitatori che d’estate arrivano in questo luogo straordinario attirati della spiaggia, uno dei simboli del territorio e di Pesaro2024 e della natura del Parco San Bartolo» sottolinea Francesca Frenquellucci, assessora con delega alle Attività economiche.

Il bando è rivolto agli operatori commerciali in possesso di “autorizzazione itinerante”, muniti di mezzo idoneo allo street-food. Il vincitore del bando potrà svolgere la sua attività per un periodo massimo di 120 giorni per anno solare nel biennio 2023/2024, in piazza Dante Alighieri.

La domanda dovrà essere indirizzata al Comune di Pesaro e dovrà pervenire a mezzo Pec a comune.pesaro@emarche.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 19 aprile 2023.

Ma i consiglieri del Centrodestra chiedono un passo indietro al Comune. «La scelta della Giunta Ricci di aprire un bando per aprire una nuova attività stagionale di street food a Fiorenzuola è sbagliata. Uno schiaffo alle attività già presenti, operato senza ascoltare le esigenze dei residenti e delle attività economiche. Una scelta, come sempre, calata dall’alto, presa senza una strategia e senza una visione d’insieme». Questo il commento dei consiglieri comunale di Lega, Prima c’è Pesaro, Forza italia, Fratelli d’Italia e del Gruppo Misto.

«Non si capisce minimamente il senso di un bando che permetterà di aprire una attività stagionale di Street food nel piccolo borgo di Fiorenzuola dove da anni, con fatica e sacrificio, esistono attività ristorativa che passo dopo passo hanno consolidato una reputazione e una qualità riconosciuta che assolve a offrire un’offerta per i pesaresi e per i turisti del Parco. Un bando che creerà solo concorrenza inutile tra ristoratori e caos vista l’eliminazione di molti parcheggi. Invitiamo formalmente amministrazione comunale di Pesaro a ripensare a questa scelta e a ritirare questo bando, promuovendo al contrario un serio confronto con cittadini, attività commerciali e con il consiglio direttivo del Parco. Le attività di Street food sono un valore aggiunto laddove offrono dei servizi aggiuntivi e/o integrativi a quelli esistenti e non quando creano solo una concorrenza non necessaria. Basta con queste politiche dell’improvvisazione che creano solo disagi ed incertezze a quegli imprenditori alimentari che hanno investito per rendere attrattivo uno dei borghi più belli ed iconici della nostra Regione».