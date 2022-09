Pesaro, fondo affitti: il comune di Pesaro apre alle domande per aiutare le famiglie

PESARO – Si aprono venerdì 30 settembre, dalle ore 9, le domande per accedere al “Fondo di sostegno per l’accesso agli alloggi in locazione”. Le famiglie pesaresi avranno tempo un mese per chiedere i contributi previsti dal “Fondo affitti” 2022, per il quale il Comune non ha previsto un canone massimo di locazione, cioè «un tetto oltre il quale non consentire l’accesso al beneficio. È una misura che abbiamo attuato – spiega Luca Pandolfi, assessore alla Solidarietà – per garantire l’accesso al contributo a una più ampia platea di potenziali beneficiari e che si integra alle azioni di sostegno alle famiglie, già messe in atto dall’amministrazione, come il Fondo Anticrisi e il Fondo Tari. Una decisione necessaria, presa in considerazione del caro energia e dell’aumento del costo della vita che stanno colpendo tante famiglie della città».

Le risorse messe a disposizione del Fondo Nazionale a Sostegno delle locazioni 2022, erogate dalla Regione Marche, sono complessivamente 7.844.900,69 €. Il contributo concedibile è determinato sulla base dell’incidenza del canone annuo (al netto degli oneri accessori) sul valore ISEE del richiedente, per i seguenti importi massimi: valore ISEE fino a 6.085,43€ incidenza canone superiore al 30% per un contributo massimo di 3.042,72€ (fascia A); valore ISEE fino a 12.170,86€ incidenza canone superiore al 40% per un contributo massimo pari ad 1.521,36€ (fascia B). Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare monoparentale.

La domanda di partecipazione dev’essere compilata esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma dei servizi on line del Comune di Pesaro (Comune di Pesaro : ServiziOnLine) a partire dalle ore 9 di venerdì 30 settembre, fino alle ore 13 di lunedì 31 ottobre 2022. Sarà possibile accedere all’area riservata con le consuete modalità di accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione: con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale; tramite Carta d’Identità Elettronica dei Servizi CIE; tramite Carta Nazionale dei Servizi CNS.

Coloro che non sono in possesso dell’identità digitale, per la compilazione della domanda on line, potranno rivolgersi allo sportello “Bandi e Avvisi” nella sede dei Servizi alla Persona e alla Famiglia (viale Mameli 9, 3° piano), con la documentazione richiesta dall’avviso pubblico e previo appuntamento da concordare telefonicamente chiamando il numero 0721.1747916 o scrivendo all’indirizzo mail bandiservizisociali@comune.pesaro.pu.it. Gli uffici sono aperti la mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13; il martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle 17:30.

Il bando sarà pubblicato domani, nell’area tematica “Servizi Sociali” del portale del Comune di Pesaro.