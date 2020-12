Approvato un emendamento alla Camera sui fondi agli edifici storici. Il sindaco Ricci: «Un tassello fondamentale per rafforzare la città della musica»

PESARO – 6 milioni di euro per ristrutturare il Conservatorio di Pesaro. Si tratta di «un ulteriore finanziamento che arriva in città, un tassello fondamentale per rafforzare la città della musica». Ad annunciarlo il sindaco Matteo Ricci, parlando dei contributi appena stanziati dall’emendamento approvato dalla Camera.

«Grazie a un grande lavoro di squadra con il presidente della Fondazione Rossini Gianni Letta, con il presidente del Conservatorio Salvatore Giordano e il vicesindaco Daniele Vimini, è stato approvato dalla Commissione Bilancio della Camera un emendamento che stanzia 7 milioni di euro per interventi su palazzi storici (non di proprietà dello Stato) che ospitano Conservatori musicali» precisa il primo cittadino.

«Gran parte di queste risorse servirà a ristrutturare completamente il nostro prestigioso Conservatorio di Pesaro», annuncia Ricci che dedica un ringraziamento particolare «ai parlamentari che hanno concretizzato questa battaglia: Maria Stella Gelmini e Occhiuto che hanno proposto l’emendamento e i deputati Claudio Mancini e Fabio Melilli che hanno accolto la proposta per la maggioranza».