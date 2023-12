Fondi per Pesaro Capitale, Fdi: «Il Pd piange miseria, forse li hanno usati male?»

PESARO – Fondi per Pesaro Capitale, è polemica. Fratelli d’Italia non la manda a dire e stuzzica la maggioranza. «La sfrontatezza di una responsabile del PD, non ha eguali, piange anzi piangono continuamente Lei e i suoi compagni di partito chiamando in causa il governatore della Regione. Hanno ricevuto da Franceschini allora Ministro alla Cultura dopo aver ottenuto la prestigiosa nomina di Pesaro a Capitale della Cultura per il 2024, congrui finanziamenti per realizzare come si deve (o almeno si dovrebbe) un programma degno di questa investitura, in aggiunta la Regione Marche con il presidente Acquaroli ha ritenuto opportuno mettere a disposizione ulteriori finanziamenti per tale importante evento, e loro che fanno? Piangono miseria ogni giorno? Forse perché hanno usato male tali fondi? E perché Pesaro, con scelte esterofile ed elitarie, ha perso l’occasione di valorizzare la nostra identità e la nostra cultura?»

E ancora: «Alla consigliera Mattioli facciamo presente, il desiderio del Sindaco di paragonarsi alle grandi metropoli internazionali ci pare oltreché ridicolo e irrispettoso e dannoso verso il nostro patrimonio culturale».

Il coordinamento Fdi chiude: «È forse per far questo che chiede altri finanziamenti dalla Regione?

I finanziamenti casomai devono convergere su progetti “strutturali” e non su scelte cosmetiche e vaporose, volte ad accontentare i tanti consulenti di famiglia (vedasi i “parchi della salute”). Il Governo Meloni, ad esempio, ha sensibilmente tagliato le erogazioni a quel cinema costellato da prodotti costosi e di spiccato contenuto ideologico, a fronte di sale vuote. La sinistra ha una cultura prevalentemente assistenzialista e dal punto di vista economico renderebbe introvabile la sabbia se gestisse un deserto».