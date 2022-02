Florez: «Porterò idee innovative al Rossini Opera Festival»

PESARO – Pronto a portare delle “innovazioni” nel Rossini Opera Festival. Il tenore Juan Diego Flórez è stato nominato direttore artistico del Rossini Opera Festival lo scorso dicembre dal Consiglio di Amministrazione della manifestazione, su indicazione del sovrintendente Ernesto Palacio.

In conferenza stampa ha spiegato i suoi obiettivi. «Sono molto contento di ricoprire questo ruolo, sono sicuro che con il team che abbiamo faremo un ottimo lavoro per le edizioni successive. Sono molto legato a Pesaro e con la mia esperienza potrò dare un contributo importante per le scelte artistiche delle future edizioni. È una nuova fase della mia vita artistica, continuerò a cantare e portare avanti la mia carriera in giro per il mondo. Un lavoro già iniziato grazie a una squadra straordinaria. Porterò qualcosa di nuovo, stiamo pensando a idee innovative anche grazie a ciò che vedo in giro per il mondo. Assieme al sovrintendente Palacio stiamo già lavorando per il prossimo anno. È la mia prima esperienza come direttore artistico».

L’artista, uno dei maggiori cantanti lirici della scena internazionale, aiuterà il sovrintendente nell’ideazione e nella composizione dei programmi futuri del Festival, andando ad occupare un ruolo svolto negli ultimi anni dallo stesso Palacio, che aveva un doppio incarico (oltre alla direzione dell’Accademia Rossiniana).

Nel 2002 Florez fu accompagnato alla presenza di Pavarotti dal suo mentore Ernesto Palacio in occasione del Rossini Opera Festival. Cantò l’aria coi nove do della Fille du régiment.

Entrambi entreranno in carica dal primo gennaio 2022. Nato a Lima, ma pesarese d’adozione, Juan Diego Flórez è strettamente legato al Rof fin dagli esordi: il suo debutto a Pesaro nel 1996 nel ruolo di Corradino nella prima mondiale moderna di Matilde di Shabran gli ha aperto le porte dei più importanti teatri e istituzioni musicali di tutto il mondo.

Florez ha interpretato 15 produzioni liriche e 11 tra concerti e partiture sacre. Nella scorsa estate è stato protagonista del Gala Rossini, che ne ha celebrato i 25 anni di carriera a Pesaro, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.