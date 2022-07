Fiorenzuola di Focara, riapre il sentiero delle passioni distrutto dall’incendio di 5 anni fa

PESARO – Un sentiero devastato cinque anni fa dall’incendio che distrusse parte del San Bartolo. Il sentiero delle Passioni di Fiorenzuola di Focara riapre a cinque anni dal grande incendio.

È stato inaugurato alla presenza di Ente Parco, Comunità, quartiere San Bartolo e parte della giunta comunale insieme ai consiglieri regionali dem Andrea Biancani e Micaela Vitri. Un luogo di grande valore paesaggistico, ambientale fra verde, camminamenti e sedute. Ricostruita la recinzione in legno di protezione, bruciata nel rogo dell’agosto 2017 insieme alle vecchie sedute, ed ancora nuova illuminazione anche a terra, esteticamente più bella e sostenibile, contenitori colorati per la raccolta differenziata, nuove piantumazioni e sempreverdi per la tenuta del terreno e della falesia sottostante.

Il progetto di recupero del sentiero curato dal servizio Manutenzioni coordinato dall’ingegnere Ugo Baiocchi con il supporto di Aspes, è stato possibile grazie a un contributo di 114 mila euro di fondi europei intercettati un anno fa.