Fiom, Fim e Uilm Pesaro Urbino: «Caro-benzina, le aziende riconoscano dei buoni»

I sindacalisti invitano i datori di lavoro a offrire 200 euro di bonus come previsto dal decreto legislativo per ridurre l'impatto degli aumenti

PESARO – Buoni benzina contro il caro prezzi. E’ la richiesta di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm.

«Come sindacati di categoria del settore metalmeccanico di Pesaro Urbino, siamo qui a chiedere la possibilità, a tutte le aziende del territorio, di ogni dimensione, di riconoscere la somma di 200 euro in “buoni benzina” come previsto per le imprese del settore privato dal decreto legislativo n°21 del 22 marzo 2022, al fine di ridurre l’impatto dell’aumento del costo del carburante sulle condizioni dei lavoratori».

I sindacalisti Fabrizio Bassotti (Fiom), Mauro Masci (Fim) e Paolo Rossini (Uilm) invitano tutte le aziende del territorio a riconoscere la somma di 200 euro secondo quanto previsto già dai vari contratti nazionali del settore, accordandosi con le RSU.