Fiom Cgil Pesaro: «Tensioni nelle fabbriche per il greenpass, il tampone sia gratuito»

PESARO – La Fiom Cgil Pesaro Urbino chiede i tamponi gratis per i dipendenti non vaccinati.

Durante l’assemblea generale delle delegate e dei delegati sono stati proposti due ordini del giorno votati all’unanimità.

«Esprimiamo forte preoccupazione per la decisione del Governo di imporre l’obbligo di greenpass per gli effetti che questo provvedimento produrrà nei luoghi di lavoro, scaricando tutte le responsabilità sui lavoratori e sulle parti

sociali. In tutte le aziende si riscontrano tensioni e criticità. Tensioni dovute anche alla difficoltà per la prenotazione nelle farmacie e nei laboratori dei tamponi.

Nel ribadire l’importanza della vaccinazione l’Assemblea Generale rivendica con forza l’utilità dei protocolli anticovid discussi e firmati con le aziende come strumento efficace alla sicurezza all’interno delle aziende e ne riafferma l’attualità.

La Fiom ribadisce che non è accettabile pagare per andare a lavorare e rivendica con forza, nei confronti di Confindustria e del Governo, la richiesta di garantire la gratuità del tampone per tutti i lavoratori al fine di avere un tracciamento sicuro e completo».