Finisce la fuga del pesarese evaso, arrestato: era stato condannato a 10 anni e 4 mesi per stupri e violenze su due donne

Federico Marcelli è stato rintracciato in Umbria dai carabinieri. La sua fuga ha destato allarme sociale. Ora è in carcere

PESARO – Lo hanno trovato e arrestato in Umbria, dopo essere evaso dagli arresti domiciliari.

È il caso di Federico Marcelli, ristoratore pesarese di 49 anni, condannato a 6 anni in appello e 4 anni e 4 mesi in cassazione per violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti verso due donne straniere, sue ex compagne.

Era evaso lo scorso 15 novembre e da allora le ricerche dei carabinieri non si sono mai fermate fino ad arrestarlo in Umbria in una località non resa nota. C’è massimo riserbo sull’indagine perché potrebbero esserci dei fiancheggiatori.

Elena Fabbri ha assistito e difeso le vittime di violenza e ha subito dato la notizia alle due donne. «Sono sollevate per questa notizia. Hanno vissuto nell’ansia in queste settimane, con la paura di trovarselo davanti. C’è anche una terza donna che l’aveva denunciato per lesioni alcuni anni prima». Un caso di cui si erano occupate le tv nazionali come Chi l’ha visto, Zona Bianca, Tg5 e Tg2.

Marcelli ora è in carcere.