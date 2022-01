In palio biglietti per le finali del 16-20 febbraio. L'assessore alla Rapidità Mila Della Dora: «Una sfida che diffonde la “filosofia sociale” dello sport»

PESARO – Final Eight di Coppa Italia, sale l’attesa ed ecco il concorso per sostenere lo sport e avvicinare studentesse e studenti al mondo del basket.



Le finali si terranno dal 16 al 20 febbraio alla Vitrifigo Arena. Nasce così il “Final8 – School contest” indetto dal Comune di Pesaro, in collaborazione con la Lega Basket e con il supporto del liceo scientifico sportivo “G. Marconi”, rivolto agli studenti delle scuole pesaresi di ogni ordine e grado. «Sarà un bel modo per valorizzare la creatività dei ragazzi, coinvolgerli in un grande evento e diffondere la “filosofia sociale” legata a un mondo che appassiona sia i praticanti delle discipline, sia coloro che seguono lo sport come sostenitori» spiega Mila Della Dora, assessora alla Rapidità.

I partecipanti – singoli studenti, classi, gruppi di studenti, di amici, squadre – dovranno realizzare video (compresi tra i 15 e i 45 secondi) incentrati sui «valori positivi dello sport e del basket, raccontati tramite le parole chiave: amicizia, sportività, rispetto, fratellanza, fair play, resilienza, etica, condivisione, dialogo. Ogni partecipante potrà inviare quanti video vorrà ma tutti dovranno essere girati in un playground cittadino e raccontare la propria visione personale dello sport».

I progetti saranno valutati dalla commissione nominata dal liceo Marconi. I migliori di ciascun ordine e grado di istruzione (scuola primaria, secondaria di 1° grado, secondaria di 2° grado), saranno proiettati durante le Final Eight di Pesaro 2022. I tre studenti (o gruppi di studenti) che realizzeranno i video più belli si aggiudicheranno i pass per un Meet&Greet insieme ai giocatori durante una giornata delle Final Eight. Gli ideatori dei video che riceveranno le menzioni della commissione riceveranno biglietti gratuiti per la manifestazione.

Gli elaborati multimediali dovranno essere inviati, tramite il servizio per il trasferimento di file Wetransfer.it, all’indirizzo e-mail: comunicazione@liceogmarconi.edu.it, insieme alla scheda di iscrizione e alla liberatoria, entro domenica 6 febbraio.

La modulistica nell’area tematica “sport” del portale del Comune.