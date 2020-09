Final Eight di coppa Italia di basket non a Pesaro. Ricci: «Presidente Lega irrispettoso»

PESARO – Final Eight di coppa Italia di Basket, il presidente della Lega scarta l’ipotesi Pesaro. Il sindaco Matteo Ricci su tutte le furie.

Dopo aver ospitato la manifestazione lo scorso anno, con un successo di pubblico senza precedenti e 10 mila persone al palazzetto per diversi giorni, la Lega opterà per altre destinazioni.

«Pesaro è una delle sedi storiche del basket italiano – sottolinea Matteo Ricci – Abbiamo un palasport straordinario, la VitriFrigo Arena, che a febbraio ha ospitato le Final Eight con un successo incredibile mediatico e di pubblico». Il sindaco risponde così alle dichiarazioni del presidente della Lega Basket Serie A, Umberto Gandini, sul futuro della manifestazione: «Non torneremo a Pesaro – aveva dichiarato Gandini alla Gazzetta dello Sport – Prenderemo una decisione nelle prossime settimane. Pensiamo a una location prestigiosa, capiente e centrale per il movimento».

Osservazioni che a Ricci non piacciono per nulla: «Parole pronunciate da un marziano – continua il sindaco – da una persona che sembra non conoscere il basket italiano. Sono anche molto irrispettose nei confronti di una città che lo scorso anno ha dato grande accoglienza ad un evento sportivo importante. Questa è una stagione particolare, non abbiamo ancora notizie certe sull’ingresso del pubblico all’interno dei palazzetti, quindi non cercheremo grandi eventi per evitare aggregazione e assembramenti. Ma le parole di Gandini sono veramente irrispettose».