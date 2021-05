Fillea Cgil Pesaro critica Ricci: «Decreto semplificazioni, massimo ribasso vuol dire illegalità»

PESARO – La Fillea Cgil replica alle dichiarazioni del sindaco di Pesaro Matteo Ricci sulle prime bozze del Decreto semplificazioni

Il primo cittadino pesarese ha parlato di «un’Italia che ha bisogno di velocità per rinascere. Serve un Paese più semplice per cogliere l’opportunità storica del Recovery e degli ecobonus. Regole, legalità e velocità devono stare insieme. È questa la sfida storica che può modernizzare l’Italia».

Giuseppe Lograno, segretario Fillea Cgil sottolinea: «Non solo siamo esterrefatti ma sono parole che ci fanno chiedere quale idea di Paese abbia in mente. Facciamo riferimento alle dichiarazioni fatte sulla bozza del Decreto Semplificazioni, molto criticato dal sindacato in maniera unitaria perché prevede il massimo ribasso generalizzato per aggiudicarsi un appalto e la liberalizzazione dei sub-appalti; provvedimenti che farebbero tornare indietro di 70 anni il lavoro nei cantieri».

«Ridurre le regole, per Ricci, sarebbe un modo per velocizzare i lavori e per questo, come coordinatore dei sindaci del PD ma anche come Sindaco di Pesaro, parla di “anticipazioni molto positive come richieste dai sindaci Dem, l’Italia ha bisogno di velocità per rinascere”. Spesso leggiamo di lavori che si vorrebbero realizzare a Pesaro: stazione dei treni, strade, progetti presentati sul miglioramento della “qualità dell’abitare”, ma mi chiedo come si possa parlare di qualità dell’abitare senza parlare di qualità del lavoro».

Per la Cgil «Togliere le regole vuol dire favorire l’illegalità e diminuire la qualità del lavoro: sicurezza, prevenzione e retribuzioni. Affermare questo alla vigilia del presidio di lunedì 24 maggio di Cgil, Cisl e Uil provinciali in piazza del popolo a Pesaro per dire basta ai tanti morti sul lavoro, è ancora più grave e inaccettabile. Per questo lunedì la Fillea Cgil sarà in piazza del Popolo anche per affermare che se passano le liberalizzazioni sarà lo sciopero generale».