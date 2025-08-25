Fiera di San Nicola, Pesaro Parcheggi: «Nessun ritocco sulle tariffe, anzi sconto per il quarto giorno»

Un operatore ha deciso di non partecipare e si è innescata la polemica. Delle Noci: «Dal 2008 solo un 10% in più, ecco i dati»

PESARO – Fiera di San Nicola e tariffe per gli ambulanti, Pesaro Parcheggi Srl – società che organizza la fiera – ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.

A parlare è il presidente Antonello Delle Noci: «L’attività di Pesaro Parcheggi è sempre stata orientata a valorizzare la Fiera, con attenzione sia agli operatori ambulanti sia ai visitatori. Negli anni sono stati introdotti numerosi servizi a beneficio dell’evento: dalle navette gratuite di collegamento con i parcheggi all’interramento dell’impianto elettrico, dalla vigilanza notturna fino a misure dedicate a residenti e turisti per agevolare la sosta.

Un impegno costante riguarda la sicurezza, curata in coordinamento con Prefettura e Questura e la collaborazione delle Forze dell’Ordine. Ogni anno viene predisposto il piano di sicurezza ed emergenza e vengono sostenuti importanti investimenti: presenza costante dei Vigili del Fuoco, due ambulanze e una squadra soccorritori in bici, servizio di steward per l’ordine pubblico, misure anti-terrorismo e impianto audio per comunicazioni in emergenza».

Delle Noci parla anche di «Notevoli risultati sono stati raggiunti anche nel contrasto all’abusivismo grazie all’impegno di tutte le forze dell’ordine a cui rinnoviamo il nostro ringraziamento. La razionalizzazione degli spazi ha consentito di rendere più compatta e funzionale la manifestazione, eliminando aree marginali e introducendo nuovi settori merceologici (artigiani con le opere dell’ingegno, prodotti enogastronomici tipici e DOGC della nostra provincia, il villaggio delle Pro Loco in occasione della Capitale della Cultura) per ampliare l’offerta e intercettare un pubblico più ampio. Positivo anche il trasferimento del mercatino dei bambini in piazzale della Libertà».



Ecco allora il tema del numero delle giornate di fiera. «Quando le date canoniche del 10-12 settembre cadono in giorni feriali, Pesaro Parcheggi e Comune di Pesaro hanno ritenuto opportuno prolungare di un giorno, includendo il sabato o la domenica. L’obiettivo è favorire l’afflusso di visitatori e quindi anche gli affari degli operatori. È bene ribadire che il giorno aggiuntivo è facoltativo: ciascun ambulante può scegliere se aderire, pagando la relativa quota. Nelle ultime 17 edizioni, ben 9 sono state allungate e circa il 90% degli operatori ha deciso di partecipare al giorno extra: un dato inequivocabile della bontà della scelta.

Infine l’annoso tema delle tariffe. Si precisa che dal 2008 al 2021 i costi di partecipazione sono rimasti invariati. Solo nel 2022, per effetto dell’inflazione, è stato introdotto un adeguamento del 10%. Da allora non ci sono stati ulteriori aumenti. Per l’edizione 2025, è previsto addirittura uno sconto per chi partecipa a tutte le quattro giornate. A fronte di un’inflazione ISTAT pari al +34,5% tra gennaio 2008 e gennaio 2025, Pesaro Parcheggi ha applicato un adeguamento complessivo limitato al 10%».

Il costo per 3 giorni è 384 euro, mentre per 4 giorni è di 467 euro, addirittura meno rispetto ai 480 euro di due anni fa.

Eppure un operatore “storico” ha deciso di non partecipare. Delle Noci commenta: «non può che rammaricarci e rispettiamo le analisi imprenditoriali dell’ambulante. Pesaro Parcheggi è consapevole delle difficoltà che il commercio ambulante sta attraversando a livello nazionale, ma ribadisce che ogni scelta organizzativa è stata assunta nell’ottica di rafforzare la Fiera di San Nicola come grande evento popolare, attrattivo e sicuro, nell’interesse sia della città che degli operatori».