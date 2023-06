Festeggiamenti del 2 Giugno a Pesaro: in piazza le medaglie, il ricordo e lo spettacolo dei vigili del fuoco

PESARO- È tutto pronto per i festeggiamenti di Venerdì 2 Giugno, 77° anniversario della Repubblica Italiana.



Le Forze di polizia, i vigili del fuoco, il personale della Capitaneria di porto, esercito, Croce Rossa, polizia penitenziaria, polizia locale di Pesaro ed altri marceranno in divisa su via Branca e faranno ingresso in Piazza del Popolo e si posizioneranno per lo schieramento; a seguire i vigili del fuoco si caleranno dal tetto del Palazzo Ducale srotolando due lunghe bandiere dell’Italia: sarà uno spettacolo coinvolgente per tutti i presenti ed in particolare per i più giovani che sicuramente ne saranno entusiasti.

In Piazza del Popolo verranno inoltre esposti i mezzi delle Forze dell’ordine e dei vigili del fuoco tra cui un’imponente autogrù.



Alla cerimonia parteciperanno gli studenti degli istituti scolastici Volponi e Pascoli di Urbino che eseguiranno gli inni nazionale ed europeo e leggeranno pensieri rivolti alla Repubblica. Inoltre gli scout della Zona di Pesaro coloreranno la piazza con le loro divise e bandierine dell’Italia.

Seguirà la cerimonia per celebrare la festa della Repubblica insieme a tutti i cittadini che prevede la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e gli interventi del Prefetto, del Presidente della Provincia e del Sindaco di Pesaro.

Al termine saranno consegnate onorificenze e medaglie agli insigniti, targhe ricordo e attestati a coloro che hanno contribuito all’organizzazione della manifestazione. La mattinata si svolgerà, dalle ore 9.00, in un clima di allegria grazie al concerto ed alla vivace musica eseguiti dagli studenti di Urbino.