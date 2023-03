Festa della donna, Pap test gratuiti nelle sedi dell’Ast pesarese

PESARO – In occasione dell’8 marzo, festa della donna, l’Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino ha deciso di mettere in campo azioni concrete a favore dell’universo femminile. Nella giornata dedicata alle donne, nell’ottica di celebrare questa ricorrenza senza retorica, mercoledì 8 marzo dalle 15.30 alle 18.30 nelle sedi dei consultori sarà possibile effettuare gratuitamente e senza necessità di prescrizione medica, screening per il tumore alla cervice uterina (pap-test) a tutte le donne in età compresa tra i 25 e i 65 anni che negli ultimi tre anni non hanno effettuato il controllo. «La festa della donna rappresenta una preziosa occasione per sensibilizzare le persone sui temi della salute e della prevenzione – spiega il commissario straordinario dell’AST Pesaro Urbino Gilberto Gentili – ed è una opportunità per mettere in campo una azione di reale sostegno e vicinanza al mondo femminile. La mimosa fa piacere, senza dubbio, ma questa giornata deve puntare i riflettori sull’importanza della prevenzione con una offerta ‘fuori programma’ destinata alle donne che, per vari motivi o a causa della pandemia, hanno saltato la consueta chiamata di screening. Questa è l’occasione giusta per ricominciare a prendersi cura di sé».

Per una migliore organizzazione della giornata di prevenzione, si consiglia di concordare l’orario dell’esame chiamando il numero 0721 1932207 lunedì 6 marzo e martedì 7 marzo dalle 10 alle 14, anche se le ostetriche dell’Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro e Urbino saranno pronte ad accogliere anche le donne che non hanno prenotato.

Ecco dove si effettueranno i Pap Test mercoledì 8 marzo dalle 15.30 alle 18.30:

Cagli – Consultorio Via Flaminia 102

Fano – Consultorio Via Vitruvio 7

Fossombrone – Ospedale di Comunità – Via Fratelli Kennedy

Macerata Feltria – Consultorio Via Penserini 9

Mondavio – Via Roma

Mondolfo – Consultorio P.zza Bartolini

Pergola – Consultorio Via Molino del Signore 4/a

Pesaro – Consultorio Via Nanterre

Urbania – Consultorio Via Roma 54

Urbino – Consultorio Via Guido da Montefeltro 45

Urbino – Ospedale Santa Maria della Misericordia – Viale Comandino 70

Vallefoglia – Casa della Salute Via Rampi