La Festa de l’Unità di Pesaro sarà a Baia Flaminia: tra gli ospiti Luigi Di Maio

PESARO – Festa dell’Unità, la sede è Baia Flaminia. Ecco il programma e gli ospiti.

«Baia Flaminia è la sintesi di tutta la città; tra lavoro riposo, natura e equilibrio di tutti i giorni – ha spiegato il Segretario Giampiero Bellucci, presentando la location della Festa 2022 -. Inizieremo la Festa dell’unione comunale di Pesaro mercoledì 20 luglio e si concluderà domenica 24. Un modo per ritrovarci, ascoltarsi e avvicinare le idee di tutti i cittadini».

La Festa 2022 cade in un periodo particolare, siamo di fronte ad una crisi di governo che si è aggiunta all’emergenza riferita alla guerra in Ucraina. Non mancheranno, infatti, i dibattiti a riguardo. «Noi crediamo nell’impegno, nel mettersi in gioco in una prospettiva di allargamento dello spazio politico su temi e su confronti – ha continuato il Segretario Bellucci -. Inoltre, ricorderemo anche i nostri volontari scomparsi recentemente, Alex Eusepi e Carlino Antonelli, con dei momenti specifici che ci accompagneranno nei giorni di Festa».

«Un grande grazie ai volontari che, anche quest’anno, come ogni anno, rendono possibile la realizzazione della nostra Festa. Ci sarà la possibilità – ha proseguito Timoteo Tiberi, Presidente dell’Assemblea e organizzatore della Festa – di sperimentare il tesseramento online assieme ad uno spazio legato ad una mostra dedicata all’ex Presidente del Parlamento europeo David Sassoli».

Il programma:

Mercoledì 20 luglio (Campo di Marte)

● 21:00 – Sindaci per l’Italia Con: Matteo Ricci (Sindaco di Pesaro), Daniela Ghergo (Sindaca di Fabriano), Franca Foronchi (Sindaca di Cattolica) e Brenda Barnini (Sindaca di Empoli). Modera: Gennaro Sangiuliano (Direttore TG2).



Giovedì 21 luglio (Campo di Marte)

● 18:00 – Assemblea degli eletti PD Marche Con: Micaela Vitri (Consigliera regionale PD) e Andrea Biancani (Consigliere regionale PD). Modera: Alberto Losacco (Commissario PD Marche).

● 21:15 – “Imbroj, Papol e Confett” – Commedia dialettale A cura della compagnia teatrale “La piccola ribalta”, commedia scritta e diretta da Franco Ferri.

Venerdì 22 luglio (Campo di Marte)

● 18:30 – PD tra governo e nuove elezioni Con: Simona Malpezzi (Capogruppo Senato PD), Matteo Lepore (Sindaco di Bologna) e Alessia Morani (Deputata PD). Modera: Ettore Maria Colombo (Giornalista QN)

● 21:00 – “Chi ha compagni non muore mai” – Live Amalfitano e Mivergogno Concerto in memoria di Alex Eusepi. In collaborazione con Periferica – Associazione culturale.

Sabato 23 luglio (Campo di Marte)

● 18:30 – Un’Europa forte per contare Con: Simona Bonafè (Eurodeputata PD), Massimiliano Smeriglio (Eurodeputato PD), Claudio Mancini (Deputato PD) e Luca Ceriscioli (ex-Presidente Regione Marche). Modera: Michele Romano (Giornalista Il Sole 24 Ore)

● 21:00 – Concerto Cheap Wine



Domenica 24 luglio (Campo di Marte)

● 18:00 – L’agricoltura tra transizione ecologica e sostenibilità Con: Camilla Laureti (Eurodeputata PD), Francesco Torriani Presidente regionale Fedagripesca), Tommaso Di Sante (Segretario provinciale Coldiretti) e Sabina Pesci (Segretaria provinciale CIA). Modera: Giuseppe Paolini (Presidente Provincia Pesaro e Urbino)

● 19:00 – La democrazia al bivio. Fra guerra, giustizia e palude burocratica. Con: Vincenzo De Luca (Presidente Regione Campania).

● 21:00 – Tuca Tuca Tuca Tuca – Filosofia di Raffaella Carrà Uno spettacolo di Popsophia ideato e diretto da Lucrezia Ercoli. Ensemble musicale Factory. Video e regia di Riccardo Minnucci.



Sabato 30 luglio (Piazzale Collenuccio)

● 18:30 – L’Italia e le sue città in un mondo che cambia Con: Luigi Di Maio (Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale), Matteo Ricci (Sindaco di Pesaro) e Stefania Proietti

(Sindaco di Assisi). Modera: Agnese Pini (Direttrice Quotidiano Nazionale).