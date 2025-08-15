Pesaro, a Ferragosto le sculture vibrano tra danza e materia

PESARO – A Ferragosto le sculture di Pesaro tornano a vibrare. Musica, danza e materia si intrecciano ancora una volta per dare una nuova voce al Parco Urbano di Scultura di Pesaro, grazie alla quinta edizione di “Lo spazio in ascolto/ la voce della scultura”, un evento a ingresso gratuito di WunderKammer Orchestra ETS e Archivio Loreno Sguanci APS. Ogni anno il progetto dà voce ad una delle sculture simbolo della città, posta al centro di un suggestivo dialogo tra arte e performance, spazio urbano e spazio evocato.

Venerdì 15 agosto ore 22.30 l’appuntamento è in piazzale Matteotti presso l’opera Grande sottilissima n.4 di Pietro Consagra.

Per l’occasione, la WKO ha commissionato un’opera inedita al giovane compositore toscano Riccardo Perugini, (1996), autore noto per il suo provocatorio intreccio di musica sperimentale, pop e musica antica. In prima esecuzione assoluta debutta B*sking, street performance per quattro chitarre e danzatrice. Suona il Quartetto di chitarre WunderKammer – Camerata degli Ammutinati (Matteo Chiodini, Paolo Felli, Carlo Geraci, Sofia Silvestrini), la danzatrice è Giulia Torri.

Il lavoro è site-specific rispetto alla scultura Grande sottilissima, opera frontale in ferro corten traforato che riflette sull’idea di una forma piana, attraversabile e non dominante. L’interazione tra musica e spazio urbano si estende alla presenza coreografica, che funge da elemento di raccordo fra suono, gesto e ambiente.

B*sking è un progetto pensato per essere presentato in spazi urbani, e in particolare in relazione all’opera di Pietro Consagra. Il titolo contiene un asterisco che introduce un’ambiguità tra due termini della lingua inglese: busking indica l’attività dell’artista di strada, che si esibisce in spazi pubblici; basking significa “esporsi” o “crogiolarsi”, solitamente al sole o in una condizione piacevole. L’interferenza tra i due termini suggerisce una coesistenza semantica senza stabilirne la priorità. L’asterisco non sostituisce una lettera mancante, ma segnala un punto di frizione tra i due significati.

La struttura del brano alterna sezioni collettive aperte, guidate da materiali condivisi (ritmici, melodici, testurali), a episodi solistici completamente notati. Ogni chitarrista assume un ruolo specifico all’interno dei blocchi improvvisativi, mentre le sezioni scritte introducono momenti di transizione e massima tensione formale al tempo stesso.

La scrittura musicale si nutre di riferimenti eterogenei: il cantautorato italiano (Concato, De André), la disco music (Moroder, Donna Summer), la psichedelia pop colta (Aristocratica dei Matia Bazar). Questi elementi non compaiono come citazioni, ma come presenze linguistiche che informano l’articolazione del materiale.

“Lo Spazio in Ascolto – La Voce della Scultura” fa parte del cartellone 2025 di WunderKammer Orchestra, 20 proposte all’insegna della “musica delle meraviglie” e della contaminazione tra i linguaggi dell’arte che gode del patrocinio del Comune di Pesaro e si avvale della collaborazione di: Amat, Ente Olivieri – Biblioteca e Musei Oliveriani, Libreria “Il Catalogo”, Istituto Mengaroni, Archivio Loreno Sguanci APS, Cristina e Giuliana Pavarotti; e del sostegno di: Sistemi Klein, Giardino di Santa Maria, Morfeus, Riviera Banca, Roberto Valli Pianoforti, Giardino di Santa Maria..