Ferragosto a Pesaro con Remember Disco Dance

PESARO – Il Ferragosto a Pesaro è sul ritmo di Remember Disco Dance; l’evento gratuito alla Palla di Pomodoro (piazzale della Libertà) caratterizzato da musica e spettacolo, capace di far rivivere le emozioni delle storiche notti in discoteca, unendo generazioni diverse in un’unica grande festa.

Sul palco, il DJ e ideatore del format Andrea Falcetelli, la voce e l’energia di Monika Kiss, uno show di ballerine professioniste e un impianto scenografico con audio, luci, ledwall ed effetti speciali. Un party pensato per far ballare tutti: dai teenager agli adulti, con remix e sonorità che fondono brani iconici degli anni ’80 e ’90 in versioni attuali.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito. Si consiglia di raggiungere piazzale della Libertà con anticipo per vivere appieno l’atmosfera della serata che partirà dalle ore 22, fino a tarda notte.

Musica anche in piazzale Matteotti, dalle 22,30, presso l’opera di Pietro Consagra Grande sottilissima n.4. con la quinta edizione di “Lo spazio in ascolto/ la voce della scultura”, progetto di WunderKammer Orchestra ETS e Archivio Loreno Sguanci APS che vede protagonista ogni anno una delle sculture simbolo della città, posta al centro del dialogo tra musica, danza e arte, spazio urbano e spazio evocato.

Appuntamento anche all’alba – alle 5.30 – alla Caletta del Molo di Levante con Mario Mariani e il suo concerto ‘Sulle onde del suono’.

Per il programma completo clicca qui.