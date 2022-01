Fermignano, 25enne trovato senza vita nel garage del nonno

FERMIGNANO – Tragedia a San Silvestro, frazione di Fermignano, dove un 25anne è stato trovato cadavere nell’abitazione del nonno. Il dramma si sarebbe consumato nel tardo pomeriggio del 12 gennaio: il giovane si sarebbe tolto la vita volontariamente con un colpo di fucile da caccia di proprietà del nonno.



La drammatica scoperta è stata fatta dai familiari: subito sono stati allertati gli uomini del 118 a cui non è rimasto altro che constatare il decesso. Sul luogo anche i carabinieri della locale stazione e del comando di Urbino per cercare di fare chiarezza sulla dinamica. Appena la notizia ha iniziato a circolare per il comune la comunità è piombata nella tristezza e nello sgomento: sia la famiglia che lo stesso giovane erano molto conosciuti e stimati.