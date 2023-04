Fermignano, superata la diffida degli animalisti: il Palio della Rana si farà

FERMIGNANO – Gli animalisti ci hanno provato. Ma il Palio della Rana di Fermignano si farà. La storica manifestazione, giunta alla 57esima edizione, è in programma per il prossimo fine settimana (14-15-16 aprile) ed è organizzata dalla Proloco di Fermignano con il patrocinio del Comune.

Qualche giorno fa l’Enpa aveva diffidato il Comune dal realizzare la manifestazione che avrebbe causato sofferenza alle rane. Il sindaco aveva risposto che Fermignano non era un mattatoio.



«E’ arrivato il riconoscimento di Rievocazione Storica da parte della Regione Marche. La commissione ha lavorato fino alla tarda mattinata per analizzare tutta la documentazione – dice il sindaco Emanuele Feduzi -. Questo attestato dà ancora più importanza alla manifestazione. Ottanta rane arriveranno a Fermiginano e saranno utilizzate nella gara per gli adulti mentre per quella quei Putti, ovvero dei bambini, saranno usate rane meccaniche. Sono state giornate lunghe di collaborazione con enti e istituzioni, tra i quali l’Ast e i Carabinieri Forestali, per garantire come sempre il massimo rispetto verso le rane e la storicità della manifestazione. Questa si svolgerà in sicurezza e nel rispetto delle rane che sono le regine del Palio», conclude il sindaco Feduzi.



«Anche quest’anno le nostre regine correranno sulle carriole – esclama Alessandro Pesaresi, presidente della Proloco di Fermignano -. Il Palio è importante sotto il profilo storico e quello di comunità. E’ una tradizione del nostro paese che va fatto continuare e vivere in sicurezza. Vi aspettiamo tutti a Fermignano».