SAN COSTANZO – In tempi di pandemia il sostegno e la solidarietà sono valori imprescindibili a cui aggrapparsi per cercare di superare le situazioni più critiche.



Ne è un esempio il filo invisibile che lega comuni di Fermignano e San Costanzo, uniti nel raccogliere fondi per una bimba fermignanese affetta da glioma pontino intrinseco diffuso (o DIPG dall’inglese diffuse intrinsic pontine glioma), rara forma tumorale che colpisce il ponte di Varolio del tronco encefalico, la porzione inferiore del cervello che lo collega con il midollo spinale.



Scrive il sindaco di Fermignano Emanuele Feduzi: «Un aiuto per una piccola fermignanese. abbiamo bisogno della solidarietà di tutti.

L’associazione Progetto G.A.I.A. Onlus fondata da genitori di bambini in cura presso il reparto di oncoematologia dell’ospedale Salesi di Ancona ha lanciato una raccolta fondi per poter sostenere la ricerca per una nuova cura del Glioma Pontino Intrinseco Diffuso (DIPG): un grave tumore del cervello che colpisce i bambini. Il progetto nasce da un Gruppo di Ricerca coordinato dal Professor Antonio Scilimati del Dipartimento Di Farmacia – Scienze Del Farmaco dell’Università degli Studi di Bari.

Il Glioma Pontino Intrinseco Diffuso (DIPG) è un tumore primitivo cerebrale “raro” che si sviluppa nel tronco encefalico principalmente nei bambini con un’età media di 6-7 anni. Rappresenta il 10% di tutti i tumori pediatrici.

Perché vi parlo di questo? Abbiamo bisogno dell’aiuto di TUTTI i Fermignanesi per poter cercare di aiutare la nostra piccola concittadina affetta da questa terribile malattia ad avere una speranza attraverso la scienza, attraverso questa possibile nuova cura. Per poter donare si potrà effettuare un versamento sul C/C: IT78T0344068870000000156500 Banca Desio sede di Civitanova Marche – Intestato a : PROGETTO GAIA ONLUS».

Appello subito rilanciato anche dal primo cittadino di San Costanzo Filippo Sorcinelli: «Raccolgo l’appello dell’amico Emanuele Feduzi Sindaco di Fermignano per una sua giovanissima concittadina che ha bisogno dell’aiuto di tutti, condividete più possibile, grazie».