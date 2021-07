Fermignano, rissa al locale: 8 denunce di ragazzi tra i 18 e i 22 anni

FERMIGNANO – Rissa all’esterno di un locale, otto giovani denunciati dopo che il video aveva fatto il giro dei social. Un gruppo di giovanissimi l’8 maggio scorso si era preso a calci e pugni, i Carabinieri della stazione di Fermignano hanno iniziato una minuziosa indagine che ha portato finora alla denuncia di otto giovani, dai 18 ai 22 anni, per rissa. Due gruppi diversi e tutti dell’entroterra: da Fermignano, Urbania e Acqualagna. Nel corso della serata sono stati diversi i momenti in cui i ragazzi si sono malmenati, ma ancora non è chiaro quale sia stata la miccia che ha acceso la violenza.

Sono stati almeno tre i ragazzi che avevano avuto bisogno delle cure mediche e che hanno subìto diverse lesioni all’occhio, alla mano e al torace. Uno era stato soccorso da un’ambulanza all’esterno. Due sono andati al pronto soccorso di Urbino, anche se non si esclude che altri giovani abbiano rinunciato alle cure per non essere refertati.

Sempre secondo i Carabinieri, la rissa sarebbe avvenuta per futili motivi e sarebbe stata alimentata, probabilmente, dall’abuso di sostanze alcoliche.

I carabinieri si sono mossi all’interno di un clima di giovani non semplice da penetrare, ma gli uomini del Capitano della Compagnia Carabinieri di Urbino, Renato Puglisi, sono andati avanti. Un’aggressività che potrebbe anche essere legata anche a un malessere dovuto a questo contesto storico, sostengono i militari.

Il locale, inoltre, è stato sanzionato per non aver rispettato il protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid 19 e anche per non aver seguito le norme di sicurezza sul lavoro. In seguito al controllo ispettivo, l’esercizio commerciale è stato chiuso per un giorno.