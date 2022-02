FERMIGNANO – È ancora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale regionale di Torrette il 70enne rimasto vittima di un grave incidente domestico nel tardo pomeriggio del 9 febbraio. L’uomo, residente a Fermignano, stava potando un albero a casa sua quando avrebbe perso l’equilibrio: una caduta rovinosa nella quale avrebbe battuto violentemente la testa a terra.



A dare l’allarme sono stati i parenti: sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che, dopo le cure del caso, in considerazione dell’età e della dinamica del sinistro, ha optato per il trasferimento in eliambulanza presso il nosocomio regionale. L’uomo è stato così trasportato prima al campo sportivo locale dove nel frattempo era stato fatto atterrare il mezzo dell’elisoccorso.



L’accaduto non è passato inosservato in quanto al momento nella struttura si svolgevano gli allenamenti della squadra locale. Sul luogo anche una pattuglia della polizia locale che si è adoperata per favorire le operazioni di trasferimento. L’uomo, che non dovrebbe essere in pericolo di vita, si trova comunque ancora in stretta osservazione.