Fermignano, perde il controllo dell’auto e si schianta: morto 80enne

FERMIGNANO – Ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro delle vetture in sosta. È morto così Franco Nigro, 80 anni, residente a Paola in provincia di Cosenza. È successo nella notte a cavallo tra martedì e mercoledì.



L’anziano, alla guida della sua Yaris, stava percorrendo la strada provinciale quando, all’altezza di via Luigi Falasconi, nella frazione di Calpino, non distante dalla locale scuola elementare, avrebbe prima invaso la corsia opposta, poi avrebbe impattato contro le vetture in sosta. Vista la dinamica è probabile che, ad innescare l’incidente, possa essere stato un malore risultatogli fatale. Inutili i soccorsi giunti prontamente sul luogo: i sanitari del 118 hanno potuto solo constatarne il decesso.



Sul luogo anche i Vigili del Fuoco di Urbino e i Carabinieri della locale stazione. L’80enne, ex bancario in pensione, era vicepresidente di un’Associazione che si occupa della prevenzione delle malattie cardiovascolari ed era molto noto nella sua città d’origine dove era impegnato anche politicamente. Lascia i figli Simona e Alessio e gli adorati nipoti. I funerali si svolgeranno venerdì 15 dicembre, alle ore 10 nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli, in rione Sant’Agata di Paola e sarà poi tumulato nel cimitero cittadino.