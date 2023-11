Fermignano, è morta Elvira Bovicelli, madre del noto virologo Roberto Burioni

FERMIGNANO – Nuovo grave lutto per il virologo Roberto Burioni: se ne è andata, all’età di 93 anni, Elvira Bovicelli madre del noto medico. Poco più di due mesi fa era mancato anche Gaetano Burioni, padre del virologo e storico medico di Fermignano scomparso a 94 anni.



A darne la notizia è stata la stessa famiglia: «A 93 anni, è mancata mia mamma Elvira Bovicelli. Mi piace pensarla insieme a mio padre, come in questa foto, scattata quando io e mia sorella ancora non c’eravamo. Le esequie si terranno lunedì 27 novembre alle 14:30 nella Chiesa di San Martino a Casteldelci. Sono profondamente grato al dott. Luciano Mucci, primario del reparto di Medicina dell’ospedale di Urbino, alla dott.ssa Sara Mazo, primario del Pronto Soccorso dello stesso ospedale e a tutti i loro collaboratori per le cure impeccabili prestate a mia madre con competenza e umanità durante il ricovero. Grazie anche al dott. Angelo Pace di Urbania per tutto quello che ha fatto prima del ricovero, con professionalità e intuito clinico».



Foto di Pietro Balzani, dal gruppo Facebook Maiolo mai