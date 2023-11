Fermignano, a Maurizio Saltarelli il premio internazionale “Leonardo The Immortal Light”

FERMIGNANO – Quando una passione, quella per l’ornitologia, si trasforma in uno strumento di divulgazione scientifica e valorizzazione del territorio. Uno spirito incarnato egregiamente da Maurizio Saltarelli, cittadino fermignanese e storico operatore del Cras della provincia di Pesaro e Urbino.

Il 7 novembre scorso, nella Sala del Pegaso presso la Sede della Regione Toscana, Saltarelli ha ricevuto il premio internazionale Leonardo The Immortal Light, un riconoscimento assegnato dall’International Committee Leonardo da Vinci a tutte quelle eccellenze internazionali che rappresentano al meglio il genio di Leonardo da Vinci nei settori studiati. L’esperto fermignanese è stato premiato nella sezione Ambiente – sottosezione Ricerca Faunistica «per la forza di volontà e determinazione nell’agire verso i propositi di tutela e salvaguardia faunistica, presentando costanza e diffusione della cultura di ricerca al fine di migliorare il rapporto tra uomo e natura».



La sua prima passione è stato lo studio delle aquile del Furlo dove, in collaborazione con la Riserva Naturale, è a disposizione dei visitatori e dei bird whatchers. Dalle parole del premiato: «è stato un giorno speciale per me è per tutti coloro che in questi anni hanno creduto in me, supportandomi in ciò che mi rende felice, prima tra tutti la mia famiglia. Un percorso, il mio, iniziato in sordina per poi ampliarsi nel tempo, fatto di ore ed ore passate ad osservare, filmare, studiare ed approfondire scorci di vita degli animali selvatici come: aquile, falchi, lupi. Fin dall’inizio di questa incredibile trentennale avventura, il mio approccio al mondo naturale è stato metodico e razionale, portandomi a realizzare una raccolta densa di dati importanti utilizzati in varie pubblicazioni scientifiche».

Nella giornata di martedì, 14 novembre, Saltarelli è stato ricevuto presso la residenza municipale di Fermignano dal sindaco Emanuele Feduzi e dall’assessora Monica Scaramucci. Il primo cittadino ha voluto congratularsi personalmente con il proprio concittadino per il prestigioso riconoscimento: «Una testimonianza della passione e dell’impegno profuso da Saltarelli nella promozione di una cultura basata sul rispetto del patrimonio faunistico e naturalistico del nostro territorio presso il grande pubblico».



L’8 dicembre prossimo il Comune di Fermignano renderà omaggio a Saltarelli con il riconoscimento di una benemerenza pubblica. In passato Maurizio e le sue ‘amiche’ aquile hanno conquistato l’attenzione dei media e delle reti televisive nazionali, come il programma Rai ‘Linea Verde’ che recentemente ha realizzato un servizio nella Gola del Furlo.