Fermignano in lutto per la morte del farmacista Antonio Rossi. Il ricordo del virologo Burioni

FERMIGNANO – Il comune di Fermignano piange la scomparsa di Antonio Rossi, storico farmacista che gestiva l’esercizio presente in piazza Garibaldi. Una tradizione portata avanti nel comune da ben tre generazioni: prima del 62enne, il padre ed il nonno.



Un dolore particolarmente sentito dalla cittadinanza: la sua “Farmacia Rossi” era un’istituzione e un punto di riferimento per tutti gli abitanti. Nel corso degli anni, la sua cordialità aveva permesso ad Antonio, conosciuto come Tonino, di tessere una fitta ragnatela di rapporti umani costituiti sia da professionalità ma anche da tanta umanità.



Tra coloro che lo hanno voluto ricordare con un lungo e sentito posto il noto virologo Roberto Burioni: «Quando sono arrivato a Fermignano, nella primavera del 1969, avevo 6 anni e i primi amici sono stati i figli dei primi amici di mio padre. Essendo mio padre medico condotto, tra questi ovviamente c’era il farmacista, Alfredo Rossi. Tra i due figli di Alfredo, Lucia e Tonino (mai l’ho chiamato Antonio in vita mia!), lui era quello mio coetaneo, allegro, generoso, con una simpatia esplosiva e contagiosa. Insomma, siamo cresciuti insieme, con un legame si è mantenuto vivo per tanti anni. Le nostre strade si sono divise, ma ogni volta che tornavo a Fermignano prima da Roma, poi dagli Stati Uniti, e negli ultimi 20 anni da Milano, il suo sorriso dietro al bancone della sua farmacia era un “bentornato” che mi faceva immediatamente sentire a casa. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile non solo negli affetti della famiglia e degli amici, ma in tutta Fermignano. Sono felice che la vita me lo abbia messo vicino negli anni felici della giovinezza, e piango il fatto che un destino inaccettabile lo abbia strappato dal mondo e da chi gli voleva bene – eravamo in tanti – così prematuramente. E’ difficile per me in un momento così triste dire altro, se non ricordare nella tristezza infinita un carissimo amico ed esprimere la mia vicinanza a tutti i suoi cari nel dolore, nella preghiera e nel ricordo di Tonino». Il rito funebre verrà celebrato nella giornata odierna del 9 marzo alle ore 15 nel Duomo.