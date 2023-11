Fermignano, ladri in azione in pieno centro: svaligiati due appartamenti

Doppio blitz dei ladri in una palazzina di via Loreto nel tardo pomeriggio del 13 novembre

FERMIGNANO – Ladri in azione in pieno centro storico a Fermignano (PU). Doppio blitz dei ladri in una palazzina di via Loreto nel tardo pomeriggio del 13 novembre.

Erano circa le 18 quando i balordi sono entrati in azione: approfittando dell’assenza dei proprietari di casa, i ladri hanno forzato una finestra sita sul retro del condominio ed una volta dentro hanno messo tutto a soqquadro alla ricerca di soldi e preziosi.

A fare l’amara scoperta sono stati i legittimi proprietari che hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri del luogo che indagano in queste ore per dare un’identità ai responsabili. Da quantificare il bottino.