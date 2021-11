Fermignano, i funerali di Edgardo Gelli in diretta su Zoom

Per motivi legati alla pandemia da Covid-19 non sarà possibile assistere di persona alla cerimonia funebre. Gelli aveva oramai da tempo abbracciato la fede dei Testimoni di Geova

FERMIGNANO – Si terranno in diretta anche su Zoom i funerali di Edgardo Gelli che verranno celebrati alle ore 15 della giornata odierna. Il musicista è scomparso tragicamente nel tardo pomeriggio dell’8 novembre. ‘La voce della Romagna’, come era conosciuto per una vita dedicata al liscio e alla musica, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 20 novembre.



Gelli aveva oramai da tempo abbracciato la fede dei Testimoni di Geova. Per motivi legati alla pandemia da Covid-19 non sarà possibile assistere di persona alla cerimonia funebre. I testimoni di Geova organizzeranno una diretta sulla piattaforma Zoom, che permetterà a confratelli, vicini, amici e ai tanti che lo conoscevano di essere presenti.



Il link della piattaforma Zoom per collegarsi ed assistere alla cerimonia funebre che sarà officiata da un ministro di culto dei Testimoni di Geova è il seguente: ID riunione: 823 0965 6488. Passcode: Edgardo. Collegamento attivo dalle 14,30.